شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان لـ"الخليج 365": تسليم دفعة من تعويضات النوبة مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوفاء الدولة بحقوق أبنائها من أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً إنشاء السد العالى، أعطى إشارة البدء لتسليم تعويضات المستحقين من أبناء النوبة الذين قاموا باستيفاء مستنداتهم ضمن تعويضات المرحلة الثانية.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع مطلع الأسبوع المقبل سيتم الدفع الإلكتروني للتعويضات المالية نقداً في حسابات المستوفين، كما سيتم تجهيز العقود لتسليمها لمستحقى التعويضات الزراعية بمنطقتى وادى الأمل وخورقندى من خلال إدارة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم عقود المستحقين للتعويضات السكنية بمبنى المحافظة، بينما جار تجهيز عقود تملك الأراضى المقامة عليها مساكن متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان لتسليمها للمستحقين بمبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان.

وطالب محافظ أسوان مستحقى التعويضات النوبية من المستوفين بسرعة التوجه لاستلام التعويضات سواء المالية أو السكنية أو الزراعية أو تقنين الأراضى المقامة عليها المساكن، بالإضافة إلى أهمية قيام كل من لم يستوفَ المستندات بالعمل على استكمالها من أجل حصوله على التعويضات المقررة من الدولة.