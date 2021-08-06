شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليار جنيه استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء بخطة العام المالى 2021/2022 بنحو 43 مليار جنيه، بالمقارنة باستثمارات متوقعة بخطة عام 20/2021 قدرها 45.3 مليار جنيه، وبتراجع كبير عن استثمارات القطاع عام 18/2019، أى قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد والتى أدت إلى تقليص النشاط فى ظل الركود الاقتصادى العام المصاحب للجائحة.

ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطلقة المتجددة خلال الفترة (18/2019 – 21/2022):

- عام 18/2019 بلغت نحو 123.6 مليار جنيه.

- عام 19/2020 بلغت نحو 64.5 مليار جنيه.

- عام 20/2021 بلغت نحو 45.3 مليار جنيه.

- عام 21/2022 متوقع أن تبلغ نحو 43 مليار جنيه.