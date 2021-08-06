انقطاع المياه عن مدينة ناصر و14 منطقة وسط مدينة أسوان لمدة 12 ساعة

وذكرت شركة مياه الشرب فى بيان لها، أن قطع المياه اليوم يتم نظراً للقيام بأعمال ربط خط الطرد الجديد بمحطة رفع صحى سعد زغلول، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: "وسط البلد بالكامل – شارع الحدادين – شارع سعد زغلول – شارع البركة – الكورنيش بالكامل – عباس فريد بالكامل – شارع كسر الحجر – شرق البندر بالكامل – أرض أبو شوك – سوق الخميس بالكامل - شارع المدارس – الشواربى القديم – الشواربى الجديد – جبل تقوق".

وأشار بيان الشركة إلى أن قطع المياه اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 6/8/2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7/8/2021، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظراً للقيام بأعمال تركيب عداد مياه الشرب داخل الغرفة رقم (1) بمدخل مدينة ناصر، والغرفة رقم (2) قبلى جراج المقاولون العرب، والغرفة رقم (3) بحى خالد بن الوليد والقطع الخاص بهم، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مدينة ناصر وذلك لمدة 5 ساعات اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة الموافق 6/8/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.