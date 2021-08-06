شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2021.. إعلانها إلكترونيا برقم الجلوس عقب اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قرابة 10 أيام من الآن، ومن المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة الصف الثالث الثانوى 2021 بعد 15 أغسطس الجارى، ويستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الامتحان فى جميع المواد إلكترونيا برقم الجلوس على موقع ”الخليج 365”، كما أنه من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم النتيجة عبر موقعها.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون مبشرة وسوف يحصل الطلاب على حقوقهم كاملة سوف تطبق الوزارة معايير التصحيح بشكل دقيق لتحقيق مصلحة الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن مراحل التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.



كما أوضحت الوزارة أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.



وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد اوراق الاجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.



وأوضحت الوزارة أها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.