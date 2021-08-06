شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال أغسطس باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس.
- الأحد 8 أغسطس:
ميلاد هلال شهر المحرم للسنة الهجرية الجديدة
- الإثنين 9 أغسطس:
القمر عند اقرب مسافة له من الشمس
- الثلاثاء 10 أغسطس:
اقتران القمر وكوكب المريخ
- الأربعاء 11 أغسطس:
إقتران القمر وكوكب الزهرة
- الخميس- الجمعة 12/ 13 أغسطس: زخات شهب البرشاويات
- الأحد 15 أغسطس:
قمر شهر المحرم فى طور تربيع أول
- الثلاثاء 17 أغسطس:
القمر عند أقرب مسافة له من الأرض
- الخميس 19 أغسطس:
إقتران كوكبى عطارد والمريخ
- الجمعة 20 أغسطس:
كوكب المشترى فى مقابلة الشمس
- السبت 21 اغسطس:
القمر عند أبعد مسافة له من الشمس وإقتران القمر وكوكب زحل
- الأحد 22 أغسطس:
قمر شهر المحرم بدرا
- الإثنين 30 أغسطس:
قمر شهر المحرم فى طور تربيع ثان، والقمر عند ابعد مسافة له من الأرض