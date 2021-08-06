شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال أغسطس باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال أغسطس باليوم والتاريخ كما يلى:

- الأحد 8 أغسطس:

ميلاد هلال شهر المحرم للسنة الهجرية الجديدة

- الإثنين 9 أغسطس:

القمر عند اقرب مسافة له من الشمس

- الثلاثاء 10 أغسطس:

اقتران القمر وكوكب المريخ

- الأربعاء 11 أغسطس:

إقتران القمر وكوكب الزهرة

- الخميس- الجمعة 12/ 13 أغسطس: زخات شهب البرشاويات

- الأحد 15 أغسطس:

قمر شهر المحرم فى طور تربيع أول

- الثلاثاء 17 أغسطس:

القمر عند أقرب مسافة له من الأرض

- الخميس 19 أغسطس:

إقتران كوكبى عطارد والمريخ

- الجمعة 20 أغسطس:

كوكب المشترى فى مقابلة الشمس

- السبت 21 اغسطس:

القمر عند أبعد مسافة له من الشمس وإقتران القمر وكوكب زحل

- الأحد 22 أغسطس:

قمر شهر المحرم بدرا

- الإثنين 30 أغسطس:

قمر شهر المحرم فى طور تربيع ثان، والقمر عند ابعد مسافة له من الأرض