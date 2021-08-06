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تعرف على أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال أغسطس باليوم والتاريخ

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال أغسطس باليوم والتاريخ كما يلى: 

 

- الأحد 8 أغسطس:  

ميلاد هلال شهر المحرم  للسنة الهجرية الجديدة  

 

- الإثنين 9 أغسطس: 

القمر عند اقرب مسافة له من الشمس 

 

- الثلاثاء 10 أغسطس: 

اقتران القمر وكوكب المريخ 

 

- الأربعاء 11 أغسطس:  

إقتران القمر وكوكب الزهرة 

 

- الخميس- الجمعة  12/ 13 أغسطس:  زخات شهب البرشاويات 

 

- الأحد 15  أغسطس:  

قمر شهر المحرم  فى طور تربيع أول 

 

- الثلاثاء 17 أغسطس:  

القمر عند أقرب مسافة له من الأرض

 

- الخميس 19 أغسطس:  

إقتران كوكبى عطارد والمريخ 

 

- الجمعة 20 أغسطس:  

كوكب المشترى فى مقابلة الشمس 

 

- السبت 21 اغسطس: 

القمر عند أبعد مسافة له من الشمس وإقتران  القمر وكوكب زحل 

 

- الأحد 22 أغسطس: 

قمر شهر المحرم  بدرا 

 

- الإثنين 30 أغسطس:  

قمر شهر المحرم فى طور تربيع ثان،  والقمر عند ابعد مسافة له من  الأرض

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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