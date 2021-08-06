شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف جوهرية من تأسيس مراكز دعم وتأهيل الطلاب بالجامعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " أهداف تدشين وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل:-
1- تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي.
2- تنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمي، والإبداعي لتحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.
3- تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
4- خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة في تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين.
5- إعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال.
6- إعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب.
7- تصميم برامج وحزم تدريبية للالتحاق بسوق العمل.
8- إنشاء قنوات تواصل بين جهات التوظيف ووحدات الخريجين بالمؤسسات التعليمية لعقد لقاءات التوظيف وتوفير فرص العمل.