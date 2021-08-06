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7 أهداف جوهرية من تأسيس مراكز دعم وتأهيل الطلاب بالجامعات.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أنهت وحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى إجراءات التعاقد على تنفيذ تأسيسي مراكز دعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل في 5 جامعات هي (المنصورة، وكفر الشيخ، وبنها، ودمنهور، وقناة السويس)، بإجمالي تمويل قدره  نحو 7.5 مليون جنيه.

 

وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " أهداف تدشين وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل:-

1- تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي.

 

2- تنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمي، والإبداعي لتحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.

 

3- تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

 

4- خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة في تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين.

 

5- إعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال.

 

6- إعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب.

 

7- تصميم برامج وحزم تدريبية للالتحاق بسوق العمل.

 

8- إنشاء قنوات تواصل بين جهات التوظيف ووحدات الخريجين بالمؤسسات التعليمية لعقد لقاءات التوظيف وتوفير فرص العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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