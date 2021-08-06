شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ غدا السبت.. تعرف على الأكلات المسموح بها فى صوم السيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة الأرثوذكسية بالاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء والذى يوافق غدا السبت 7 أغسطس المقبل، حيث يستمر لمدة 15 يوما، وينتهى في يوم 22 أغسطس الجارى، ويعتبر للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية، حيث يوافق يوم 16 مسرى فى التقويم القبطى.

ويعتبر صيام في فترة صوم السيدة مريم العذراء صيام من الدرجة الثانية متاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).