الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفة: "الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية".

وقالت شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء الخميس: "بداية من يوم الأحد حتى الاربعاء سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة قبل أن تعود إلى الارتفاع مجددا"، مضيفة: "الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس وبعد منتصف أغسطس تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

وأضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد: "صيف 2021 هو الأشد حرارة خلال السنوات الخمسة الماضية ودرجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا واليونان سجلت 47 درجة مئوية وهناك حرائق في تركيا".