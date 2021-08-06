شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تجاوزنا المساحة المستهدفة فى مشروع تبطين الترع بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة بدأت فى المشروع القومى لتبطين الترع منذ عدة أشهر، حيث بدات الاعتمادات المالية في شهر سبتمبر الماضى والمرحلة الأولى منها تمتد حتى منتصف العام القادم.

أضاف غانم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المرحلة الأولى كان مستهدف فيها تنفيذ 7000 كيلو متر، لكن يتم العمل حالياً في 8200 متر وهو ما يعنى أنه تم تجاوز المستهدف الذي تم التخطيط له، حتى الآن تم تبطين مساحة تجاوزت الـ 2,000 كيلو متر من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية، ويتم العمل فى 5444 كيلو متر وسيتم طرح 400 كيلو أخرى فى مناقصات عامة بعد توفير الاعتمادات المالية.

أشار غانم إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منتصف العام القادم سيتم على الفور البدء في تنفيذ المرحله الثانية، فمن المستهدف تنفيذ 20000 كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية.

أوضح غانم أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، فلو رأينا شكل الترع قبل التأهيل كان القطاع المائى يعانى من الحشائش والمخلفات التى يلقيها المواطنين في المجارى المائية مما كان يتسبب فى انسداد القطاع المائى، والتأهيل يعيد شكل القطاع المائى إلى ما كان عليه فى بداية إنشائه مما يمكنه من توصيل المياه إلى كافة المنتفعين.

وأشار غانم إلى أن تكلفة المرحلة الحالية لمشروع تبطين الترع حوالى 18 مليار جنيه تنتهى منتصف العام القادم وبعدها نستهدف 20 ألف كيلو متر فنحن نعمل فى أكثر من 8 آلاف وبعدها نستكمل 20 ألفا بتكلفة 80 مليارا، وأن هذا المشروع ضخم له مردود كبير فى مواجهة شكاوى المزارعين وتوصيل المياه للمزارعين فى الوقت المطلوب.