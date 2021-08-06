شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف المتحف الكبير يكشف تفاصيل نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن أعمال نقل مركب خوفو مقرر أن تتم على ثلاثة أيام، بدأنا من اليوم وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية غدًا فى تمام الساعة السادسة مساء، وحتى يوم السبت المقبل.

وأوضح قال المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عملية النقل هندسية معقدة للغاية، متابعًا: لا أبالغ إذا قلت أنها بالفعل معجزة، وقد نجحنا فى تجارب الأداء التى تمت خلال الأيام الماضية لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، والتجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح، حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق".

وعن خط السير، أوضح اللواء عاطف مفتاح، سيتم الخروج من الهضبة عند المدخل الجديد، وبالطبع لم نستطيع الخروج من المدخل الجديد، حيث إن ارتفاع بوابته 6 متر، وارتفاع السيارة بالقفص الحديدى 10 أمتار، حتى كبارى المشاة التى تم تنفيذها على طريق الفيوم سيتم تفكيك 3 كبارى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ونتحرك بالعكس، فلابد أن يكون يوم عطلة لغلق تلك الطرق بالكامل، والسيارة ستدخل الطريق العكسى بميدان الرماية لتدخل على طريق إسكان الرماية، وتدخل من البوابة رقم 8 لتدخل مكان التشوين بالمتحف المصرى الكبير.