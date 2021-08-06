شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للعربة الذكية المخصصة لعملية نقل مركب خوفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات وتنطلق عملية نقل مركب خوفو الأولى من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، وذلك باستخدام عربة مخصصة لهذه العملية تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة.

وتنشر ”الخليج 365” صور العربة المخصصة لعملية النقل، والتي تمت عليها أيضًا عدة اختبارات سابقة لعملية النقل لاختبار كفاءتها، قام بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان، وستتم عملية النقل بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وهدفت التجارب السابقة على العربة إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأثبتت التجارب نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.