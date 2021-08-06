شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين وأصحاب الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد عن وظائف شاغرة للمهندسين والحاصلين على دبلومات فنية من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والسن المطلوب خلال التقدم للوظيفة الشاغرة، وحددت خلال إعلانها حاجتها لعدد 250 مهندسا، ولم تحدد العدد المطلوب من الحاصلين على المؤهلات المتوسط مؤكدة أنها ستقبل من تتوافر فيه الشروط دون أن تتقيد بعدد محدد.

وقالت هيئة السكة الحديد إنها تعلن عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 250 مهندسا في تخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم"، على أن يكون المتقدمين من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الالكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية .

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء الكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وإن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن ۲۱ سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الاعلان وأن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية حسب لائحة الهيئة الطبية والاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون حاصل تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية في بداية الإعلان.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها لحاصلين على دبلومات فنية وفقا لعدد من الشروط تتمثل في أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة في بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 90 % لكل الوظائف، وأن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن طلبات المتقدمين للوظائف تقدم وفقا للتوزيع الجغرافي باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة، على أن تجرى الاختبارات بالمرحلة الأولى بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مركز تقييم القدرات والمسابقات بمدينة نصر، حيث سيتم معرفة أرقام الجلوس والمواعيد لكل متقدم من خلال مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة 15 حتى 25 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم نشر هذه المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية وإرسال رسائل تأكيد ومواعيد الاختبارات عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم.

وشددت هيئة السكة الحديد على المتقدمين أن يكون طلب التقدم للوظيفة مرفقا به صور المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي سارية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الموقت و4 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد وأصل حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد بقيمة 250 جنيها ورقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس آب، بالإضافة إلى سيرة ذاتية وشهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة (عام 2021) وكارنية نقابة المهندسين حديث (عام 2021) بالنسبة لوظائف المهندسين.