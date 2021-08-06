شكرا لقرائتكم خبر عن "المسجد والسوق والعلاقة بينهما".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية "المسجد والسوق والعلاقة بينهما"، يؤدى أئمة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق وعممته على المديريات مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 33 مسجدًا في 12 محافظة، حيث تفتتح 31 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن 1595 مسجدًا، منها 1468 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و 127 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وتحتفل وزارة الأوقاف يوم الأحد المقبل، بالعام الهجرى الجديد، فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها يوم الأحد المقبل بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتفصلنا أيام تفصلنا عن رأس السنة الهجرية لعام 1443 ، تلك الذكرى العطرة التى يحرص المسلمون على إحيائها بطرق مختلفة فما بين دعاء وصوم وتهنئة يحتفل المسلمون بذكرى رأس السنة الهجرية، حيث أكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذى هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار فى هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.