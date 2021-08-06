مدير المتحف المصري الكبير يكشف تفاصيل نقل مركب الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن نقل مركب الشمس، من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي سيتم في مراسم رفيعة المستوى ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة، وحتى صباح السبت.

وقال مفتاح في تصريحات خاصة، أن عملية النقل ستكون معقدة وصعبة جدًا، ولذا لن يسمح بحضور وسائل الإعلام، كما حدث مع موكب المومياوات، نظرًا لاختلاف الحدثين تمامًا، مشيرًا إلى أن حضور وسائل الإعلام يمكن أن يربك عملية النقل.

وأضاف مفتاح: "سيقام مؤتمر صحفي عالمي في وقت لاحق، وسيتم شرح جميع أنواع التفاصيل، وسوف يتم دعوة جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية".

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة، وفي إطار القيام بالإجراءات اللازمة للتأمين الكامل أثناء أعمال نقل المركب المشار إليه.

تنوه المحافظة، إلى أنه سيتم إجراء غلق كلي للطرق والمحاور المؤديه لخط سير الموكب المشار إليه عند بداية التحرك بدء من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام مرورًا بميدان الرماية و طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، وصولًا حتى المتحف المصرى الكبير حيث ستقام هذه الإحتفالية إبتداء من الساعه 6 مساء يوم الجمعة، حتى الإنتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021.

وأشارت محافظة الجيزة ؤ إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الأتية.

1 - طريق الفيوم الصحراوي في الإتجاهين بداية من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهه لبوابه خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.

٢- طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الإتجاهين بدايه من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.

٣ - مناطق ميدان الرمايه للإتجاه القادم من طريق المنصوريه – كفرة نصار -شارع الأهرام - شارع الملك فيصل .

وأوضحت محافظه الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية للتيسير على المواطنين.

التحويلة المرورية الأولى:

حركة المركبات القادمه من طريق الفيوم إتجاه ميدان الرمايه وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية و شارع الأهرام و شارع الملك فيصل ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيره الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق ) والعوده بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل .

أما عن التحويلة المرورية الثانية فهي لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة أسكندريه الصحراوي وترغب بالسير إتجاه ميدان الرمايه وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطيه والوراق ثم النزول مره أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصوريه والمنزل المؤدي الى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير إتجاه مناطق مدينه حدائق الاهرام و طريق الفيوم و مدينه الضباط بالرماية وطريق الواحات فسوف يتم السير يمينا بإتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق إسكندرية الصحراوي قبل مطلع الطريق الدائري المشار اليه مباشره ثم إستكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي الى طريق الواحات ومناطق 6 أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية.

أما عن التحويلة المروريه الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمه من مناطق المنصوريه والأهرام والملك فيصل و كفره نصار وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الأهرام و مدينه الضباط و مدينه 6 اكتوبر حيث سيتم إستكمال السير بطريق المنصورية إتجاه مناطق كرداسه ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الإتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير إتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الأهرام و مدينه الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق القاهرة اسكندريه الصحراوي.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر لتيسير الحركة المرورية وكذا تجهيز ووضع كافه المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامه المواطنين.