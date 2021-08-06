شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: وحدة التدخل السريع بكل المحافظات وتحمل صفة الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد يوسف رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الجتماعى، إن الوحدة تعد أحد آليات منظومة الرعاية الاجتماعية وتعمل في 3 مجالات التعامل مع المواطنين بلا مأوى كبار وأطفال، موضحا أن الوحدة متواجدة في كل محافظات الجمهورية والمكون الأساسى لها العاملين بوزارة التضامن.

وأضاف رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوحدة تتعامل مع بعض مشكلات دور الرعاية الاجتماعية سواء دور أيتام أو دور رعاية بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية، وإذا ظهرت مشكلات يكون هناك تدخلات سريعة وأى جرائم انتهاك يتم تحويلها للنيابة العامة.

وأوضح رئيس وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوحدة تتعامل مع بعض الحالات الإنسانية التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى أو التي يتم تكليفها، وتقديم مساعدات مالية وعينية لها أو توجيهها لبعض خدمات الوزارة، مثل برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، مشيرا إلى أن أغلب العاملين في الوحدة حاصلون على صفة الضبطية القضائية.