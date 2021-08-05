شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى بالقاهرة: مصر شريك دولى مهم ودولة مركزية فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الروسى لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، إنه من الصعب تحليل كل السياسة الخارجية الروسية، ولكن فيما يتعلق بمصر فأن بلادى دائمًا تتواصل مع مصر، وتنطلق من أن الدولتين يجب أن يكون لديهما فهم كامل للعلاقات التاريخية منذ 60 عامًا مضت.

وأضاف "بوريسينكو" فى حواره لبرنامج "رأى عام"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، المُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن العلاقات المصرية الروسية فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى فأنها تشهد زخمًا وتطورا بشكل كبير سواء فى المجال الاقتصادى أو العسكرى أو الساحة الدولية، موضحًا: "نحن ننطلق من أن العلاقات بين البلدين تستمر فى التطور والتقدم ونأمل فى أن مصر كانت وستظل شريكنا الأساسى لتفهمنا أن مصر هى الدولة المركزية فى العالم العربى وقاعدة الدولة الإفريقية.

وتابع، أن روسيا تنظر لمصر بأنها شريك دولى مهم، وهو سبب توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين مصر وروسيا.

وقال السفير الروسى لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، إن السفير يجب أن يقوم بتطوير العلاقات بين بلده والبلد التى يوجد فيها، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا تتطلب تعاون بشكل مكثف.

وأضاف أن هناك بعض القوى تحاول عرقلة التطور بين البلدين، موضحًا أنه عقب جلسة مجلس الأمن لاحظنا الكثير من المنشورات التى تقيم روسيا بشكل سلبى.

وتابع، أن هذه المنشورات تصدر من على أرضٍ غير مصرية ولكن من بلدان بها مصريين، بما فيها المطبوعات العربية اتلى تصدر فى المملكة المتحدة، وهذه المنشورات تدور حول تخلى مصر عن تعاونها مع روسيا بسبب ما حدث فى مجلس الأمن،، مؤكدًا أنه لا صحة للأخبار الصادرة من صحف ومواقع بريطانية حول توقف مشروع "محطة الضبعة النووية"، وما يتم نشرة هو أخبار مفبركة وكذب وإدعاء".

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة: "نعلم أن المملكة المتحدة يوجد بها ممثلى للإخوان المسلمين وهى جماعة محظورة فى روسيا ومصر، كجماعة إرهابية، ونتفهم أن هناك بعض القوى تحاول أن تذرع شيئا من النزاع بين روسيا ومصر وهى قوى متطرفة وقد تكون دول أخرى، ونأمل أن المصريين يتفهموا هذا الأمر أيضًا".

وقال السفير الروسى لدى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، إن التعاون بين روسيا ومصر فى المجال العسكرى له طابع أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن روسيا تعطى مصر أكثر الأسلحة تطورًا وتساعد فى التدريب والتعلم عليها من جانب الخبراء المصريين.

وأضاف أن روسيا لديها اتفاقات حكومية خاصة بالتعاون العسكرى مع كثير من دول العالم، موضحًا أن عند القيام باتفاقية يترأس اللجنة المشتركة نائب وزير الدفاع الروسي، ولكن الأمر اختلف مع دولتين فقط فى العالم، هم مصر والصين، حيث أن رئيس اللجنة المشتركة بين مصر وروسيا يترأسها وزير الدفاع الروسى سيرجى لافروف شخصيًا، وهو ما يعكس تقدير روسيا التعاون العسكرى مع مصر.

وتابع: نقدر التعاون العسكرى مع مصر وتحترم وتنظر باحترام كبير للقوات المسلحة المصرية، كما أن لجنة التعاون العسكرى الروسية المصرية تجتمع فى موسكو الشهر الحالى.