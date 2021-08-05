شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لأول مرة توفير تمويل للمزارعين ودعم المشروعات بدون فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن بروتوكول دعم الفلاح في استخدام الرى الحديث يأتي في إطار المبادرة القومية لتطوير الرى واستخدام الرى الحديث وتوفير التأهيل اللازم لتأهيل المساقى.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه سيتم توحيد التمويل الخاص للتحول إلى نظم الرى الحديث في الوادى والدلتا وتقديم الدعم اللازم للفلاحين، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الحكومة يتم توفير تمويل للمزارعين ودعم المشروعات بدون فائدة، حيث أن البنوك ستوفر التمويل من خلال الدولة بالتقسيط على 10 سنوات.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن هذا المشروع سيغير من وجه الريف المصرى ويؤدى إلى زيادة الإنتاجية ويحسن من أسلوب استخدام المياه وزيادة الاستفادة من الأرض الراعية والمياه.