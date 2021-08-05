شكرا لقرائتكم خبر عن الصفوف الدراسية المسموح لها بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصفوف الدراسية المسموح لها بالتحويل بين الأزهر والمدارس التابعة للوزارة، هى من الصف الثانى الابتدائى حتى الثالث الإعدادى الملتحقين بالعام الدراسى المقبل، مشيرة إلى أنه لا يتم قبول تحويل طلاب المرحلة الثانوية بأكملها وأيضا طلاب رياض الأطفال والأول الابتدائى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية المسموح بها للتحويل بين الجانبية من 1 أغسطس الجارى حتى 31 من نفس الشهر، مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة.

وأضافت الوزارة أنه يتم اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى المقبل، على طلاب مرحلة التعليم الأساسى شريطة أن يتوافق سن قبول الطالب المحمول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التى تقدم للأزهر الشريف على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

وتابعت الوزارة: أنه يكون تطبيق شرطة مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية، ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحمول إليها ، ويتم التنبيه المشدد على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم " المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الخاصة للغات" النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، موضحة أن الطلاب المستنفذين لسنوات الرسوب عامين فى الحلقة الإعدادية بالأزهر لهم حق فى التقدم للامتحان بالتعليم العام من الخارج " منازل" بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهرى المقيدين فيه



وشددت الوزارة على أنه يرفق بطلب التحويل من الأزهر بيان إلكترونى لتدرج الطالب فى الحلقة المقيد بها موضحا به حالته صادر من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر ولا يعتد بإجراءات التحويل دون هذا البيان، ويتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والادارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية للالتزام بتنفيذها والعمل بموجبها مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا وتحت إشراف مديري المديريات.