وجبة كادت تعصف بأسرة كاملة.. كواليس إصابة عجوزين وحفيديهما وسيدة في "انفجار أبو النمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات إصابة ٥ أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز أبوالنمرس، جنوب الجيزة، الخميس.

تبين أن تسرب غاز لبوتوجاز "شعلة واحدة" أثناء إعداد الطعام نتج عنه الانفجار.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الجد والجدة وحفيدين اثنين وزوجة أحد الأبناء، بحروق متفرقة بالجسم نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انفجار داخل منزل بقرية المنوات.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني وفريق إنقاذ بري.

تبين بالفحص حدوث تسرب غاز نتج عنه الانفجار، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.