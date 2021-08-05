إصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب ٥ أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز أبوالنمرس، جنوب الجيزة، الخميس.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انفجار داخل منزل بقرية المنوات.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني وفريق إنقاذ بري.

تبين بالفحص حدوث تسرب غاز نتج عنه الانفجار، ما أسفر عن إصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.