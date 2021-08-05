بعد إصابته ب"الصفراء".. أزمات صحية تعرض لها الإعلامي شريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، إصابته بمرض الصفراء، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال مدكور: "كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا الحمد لله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شريف مدكور للمرض، ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الأزمات الصحية التي تعرض لعا "مدكور" على النحو التالي:

1- في ديسمبر 2019 كشف الإعلامي شريف مدكور أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون.

وأوضح مدكور، في بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وكشف أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

2- في أبريل 2019 أعلن شريف مدكور إصابته بالسرطان، لينال عدداً من التعليقات الداعمة له في المرض، وكتب مدكور من خلال صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "أنا محارب للسرطان"، إثر إصابته بورم في القولون.

3- في 2 يوليو 2019 أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "قطع في شبكية العين.. نعمة وفضل".

كما نشر "مدكور" بث مباشر أثناء تواجده في إحدي العيادات الخاصة بالعيون، أثناء خضوعه لعملية الليزر لمعالجة القطع، موضحا السبب قائلا: "أنا وقعت وأخدت غرز، وواضح كد إن ده اتسببلي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر".

4- في 4 أغسطس 2021 أعلن شريف مدكور، إصابته بمرض الصفراء، وذلك خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.