"الأسقفية" تختتم فعاليات "معًا من أجل تنمية مصر" في السويس بـ"عروض مسرحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

انتهى مشروع معًا من أجل تنمية مصر فى مجتمع محافظة السويس من مبادرة التدريب المسرحي بأولى العروض بحضور جمهور متنوع من كافة أنحاء المحافظة، وفقًا لبيان للكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع.

وتدرب الشباب على الأداء المسرحي من خلال 40 ساعة تدريب تتضمن ورش إعداد ممثل و20 ساعة كورس كتابة بهدف تنمية المجتمع عن طريق الفن وإعداد فنانين ذو فكر مختلف قادرين على المساهمة في نشر الثقافة والفنون في مجتمعهم.

من جانبه قال رامز بخيت منسق المشروع: "عرض الشباب عرض مسرحي بعنوان البعثة السرية وهو نتاج ورشة الكتابة حيث تدور القصة حول مجموعة سرية هدفها بناء مستعمرة علي القمر تتعرض مركبتهم الفضائية لحادث أثناء الهبوط علي القمر فتتعطل كل أجهزة الأكسچين وتدور الأحداث الأساسية حول كيفية التعاون وإيجاد مخرج من تلك الأزمة".