شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استقرار الشبكة رغم وصول الأحمال 33ألف و700ميجا وات لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لأول مرة فى مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، إلى 33 ألف 700 ميجا وات لأول مرة فى مصر، وبلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألف 700 ميجا وات.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الاحتياطي فى الشبكة بلغ مساء اليوم بلغ 11 ألف 700 ميجا وات، وذلك مع استقرار كبير فى التغذية الكهربية بما يمثل مردودا إيجابيا لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربائية.

جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.