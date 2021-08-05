شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان حسب الله الكفراوى غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز الكفراوى، ابن المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أن جنازة والده تشيع غدا 6 أغسطس، عقب صلاة الجمعة فى مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب الكفراوى، عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى فى مسجد المشير غدا الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء".





ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذى وافته المنية اليوم.

ويؤكد مجلس الوزراء، أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.