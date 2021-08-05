شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا وفرص أمطار رعدية بالبحر الأحمر والقاهرة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تعاقد وزارة الصحة على عقارين جديدين لمواجهة الحالات البسيطة والمتوسطة لكورونا، ووفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع الحرارة غدا، وهزيمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا، ليلاقى بعد غد إسبانيا على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.. وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الصحة تتعاقد على عقارين جديدين لمواجهة الحالات البسيطة والمتوسطة لكورونا

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلي جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف استخراج شهادات التطعيم المميكنة.





رحيل أبو المدن الجديدة عن عمر يناهز 91 عاما.. حسب الله الكفراوى وزير الغلابة وصاحب أكبر إنجازات الإسكان.. تولى الوزارة 16 سنة أنشأ خلالها 17 مدينة جديدة.. واستغلال ممر قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا فكرته

توفى المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، والملقب بأبو المدن المصرية عن عمر يناهز 91 عاما.. وُلد حسب الله الكفراوي وشهرته "أبو المدن الجديدة" في 22 نوفمبر 1930م بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، هو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط.





تنسيق القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية إلكترونيا واختبارات القبول 11 أغسطس

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره، منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).





النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بتعذيب زوجته وأبنائه واستغلالهم فى التسول

أمرت «النيابة العامة» بحبس متهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعذيبه زوجته بدنيًّا والتعدي على أبنائه واستغلالهم جميعًا في أعمال التسول بالقوة والعنف والتهديد.





مستشار الرئيس للصحة عن مواجهة كورونا: ملحمة مصرية قادها أطباء الأمراض الصدرية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا هو أحد اللقاحات التى تؤخذ بجرعة واحدة فقط، وقد تعاقدت مصر للحصول على 25 مليون جرعة من هذا اللقاح.





بعثة بولندية تعلن اكتشاف مجمع حضرى فريد فى ميناء ماريا القديم بالإسكندرية

أعلنت البعثة البولندية العاملة فى أعمال التنقيب بمحيط منطقة ميناء ماريا المصرى القديم بالقرب من مدينة الإسكندرية، عن اكتشاف أطلال كانت مدفونة لمجمع حضرى قائم بذاته تم تشييده خلال العهد المسيحى فى مصر، وجزأ من الإمبراطورية البيزنطية خلال القرن السادس الميلادى.





النقل: أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد ثابتة ولم تشهد زيادات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.





البترول: 360 مليون دولار استثمارات شركة شيفرون بـ4 مناطق بمصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة شيفرون العالمية برئاسة كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية، حيث تم بحث خطة عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال البحث عن الغاز والبترول في عدد من المناطق بالبحرين المتوسط والأحمر خاصة وأن شيفرون التي بدأت الاستثمار مؤخرا في مصر في نشاط البحث والاستكشاف تعد احدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة.

المحكمة الاقتصادية تؤيد التحفظ على أموال "مستريح البيتكوين " وأسرته

قضت المحكمة الاقتصادية، بالقاهرة، بقبول طلب النيابة العامة وتأييد التحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف فى الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، وحضر المستشار زكريا الوردانى والمحامي خالد سيد على كدفاع عن المجنى عليهم بالقضية.

"تعالى عندنا مفيش زينا".. اشترى قطعة واحصل على الثانية هدية أبرز عروض أوكازيون2021.. 450 محلا تشارك فى تخفيضات الأسعار.. حملات مكثفة للتصدى للمتلاعبين.. و"التموين" تستمر فى إصدار تصاريح الراغبين فى المشاركة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العمل بالأوكازيون الصيفي 2021 من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون بالمحافظات المختلفة، حيث كشف تقرير رسمي للوزارة عن استمرار مشاركة المحلات في عروض تخفيضات الأسعار، لافتا أنه من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.





قيس سعيد يحذر "النهضة" من المساس بمفاصل الدولة.. الرئيس التونسى: الإخوان رأس النفاق ولا فرق بينهم وبين عبدالله ابن أبى سلول وسيبقون بمزبلة التاريخ.. و"اتحاد الشغل" يدين النهضة بسبب "الاستقواء بالخارج"

رسائل حاسمة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد علي هامش زيارة أجراها مساء الأربعاء لوزارة الداخلية، بالتزامن مع تحقيقات تجريها السلطات التونسية مع عدد من نواب وعناصر حركة النهضة الإخوانية لفك خيوط شبكة المصالح والفساد التي نسجتها الجماعة في أعقاب عام 2011 داخل البلد العربي والأفريقي.





تشاد تعلن مقتل 24 جنديا فى هجوم إرهابى لجماعة بوكو حرام

قتل 24 جنديا تشاديا على الأقل في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.





ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار رعدية بسلاسل البحر الأحمر والعظمى بالقاهرة 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات





احذروا.. الموجة الحارة تصل ذروتها.. الحرارة المحسوسة بالقاهرة 44 درجة و46 درجة بجنوب البلاد.. مناشدات بالابتعاد عن الشمس والإكثار من شرب السوائل.. الأرصاد: انخفاض طفيف الأحد وأجواء شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

وصلت الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها اليوم الخميس على كافة الأنحاء، وتقدر درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنحو 42 درجة والمحسوسة 44 ، وجنوب البلاد تصل إلى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة رعدية أحيانا خلال الـ 72 ساعة المقبلة تصل لحد السيول بحلايب وشلاتين ومرسى علم .





طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد

ضرب منتخب مصر لكرة اليد الأول موعدا مع نظيره الإسبانى فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غدا السبت فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .





الأهلى يواجه الزمالك فى سوبر اليد الأفريقى بعد اعتذار النجم الساحلى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، اختيار النادى الأهلى لخوض مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد اعتذار النجم الساحلى عن اللقاء المقرر أن يقام بالقاهرة يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من 23 فى المغرب.





لسة الأمانى ممكنة..فراعنة اليد يخسرون بشرف نصف نهائى أولمبياد طوكيو أمام الديوك الفرنسية..إنجاز غير مسبوق لجيل تاريخى للمنافسة على البرونزية ..باروندو عينه على الوقوف على منصة التتويج..غلق المساحات هو الحل

خسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا بشرف فى ظل تشريفه لكرة اليد المصرية بتحقيق إنجاز غير مسبوق لأول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية بالوصول إلى اللعب على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من الديوك الفرنسية بنتيجة 27 / 23 فى نصف النهائى.