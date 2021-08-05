شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 .. تعليمات جديدة للمرشحين لاختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تعليمات إجراء اختبار القدرات للالتحاق بكلية التربية الموسيقية عن كيفية أداء اختبارات قدرات الكلية للعام الجامعي 2021/ 2022، والتى تبدأ اعتبارا يوم السبت 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021 وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وتقام الاختبارات برعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور ايمن عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتقام الاختبارات للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي اختبارات بسيطة تكشف مذي استعداد الطالب لدراسة الموسيقى هذا ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الإيقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60 ٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وتشمل التعليمات الإرشادية لطلاب الثانوية العامة، المرشحين لأداء امتحانات القدرات بكليات الجامعة، الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من هنا :

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية “اليوم والساعة”، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp