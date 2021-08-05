شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: لقاح فايزر يصل مصر نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، أن لقاح فايزر متوقع دخوله مصر نهاية شهر سبتمبر، موضحًا أن شركة فايزر حلت مشكلة التبريد الفائق، ويمكن تخزينه فى الثلاجة خلال 15 يومًا فقط فى ثلاجات خاصة، وسيتم توفيره فى مصر أواخر سبتمبر.

وقال وزير الصحة الأسبق، خلال كلمته بمؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية، والذى يعقد حاليًا بالقاهرة، إن كل دولة تسمح بنوع معين من اللقاحات، وهناك لقاحات غير معترف بها لدى بعض الدول، موضحًا أن أوروبا تقوم بذلك أيضًا، وتقدم كل دولة قائمة باللقاحات التى تستخدمها، ومصر على استعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك مخزون استراتيجى من الأدوية لمواجهة هذه الموجة، ولكن إذا وصلت مصر لابد من تطعيم أكبر عدد من السكان.

وأضاف: "لسنا أقل من دول كثيرة، حيث إن الولايات المتحدة كانت تطعم 3 ملايين شخص فى اليوم، واعتقد أنه إذا توافر اللقاح يمكن مواجهة الموجة الرابعة وسنحتاج إلى تطعيم سنوى مثل تطعيم الأنفلونزا".

وتابع أن جميع اللقاحات الموجودة فى السوق العالمى مناسبة وتحمى من السلالة دلتا، وينصح بتطعيم من هم فوق الــ 18 سنة، وفى أمريكا فايزر وموديرنا تم الموافقة عليهما من سن 12 سنة، ونحن لا ننصح بإعطاء الأطفال لقاح كورونا حاليا.

واستطرد قائلًا إن اللقاح هو الذى سينهى وباء كورونا، موضحًا أن جميع اللقاحات فى مصر والعالم آمنة وفعالة وأهم شئ أنها تمنع الفشل التنفسى وتمنع الوفاة، وتمنع دخول المريض للرعاية المركزة، مشيرًا إلى أن تناول اللقاح يمنع الالتهاب الرئوى، ويمنع الفشل التنفسى ولكن لا يمنع من الإصابة بل تكون الإصابة خفيفة.

وأشار إلى أن جميع اللقاحات لا تمنع الإصابة بنسبة 100%، موضحًا أنه من غير الأخلاقى أن يتم إعطاء جرعات معززة فى الوقت الحالى لوجود نقص فى اللقاحات، مضيفا أن سلالة دلتا بدأت تنتشر فى العالم، وموجودة فى أكثر من 135 دولة، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.