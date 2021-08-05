شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة 303 كرسى بهضبة الأهرام فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حى الهرم، بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى ضبط 4 حالات تحويل من سكنى إلى تجارى بالعقارات أرقام ( 18 ب، 56 ن، 38 د ) إلى جانب مخبز بدون ترخيص بالعقار رقم 5 أ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار لجهود أجهزة المحافظة لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام.

وشملت الجهود إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن ضم للفراغ السياحى بالعقار رقم 182 ج بالمخالفة لرسومات الترخيص، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفات.

وخلال حملة لضبط مخالفات المقاهى والمحال بنطاق شارع الضغط العالى تم مصادرة 303 كرسى و 70 قالب شيشة، وإيداع المضبوطات جميعها مخازن الحى.

وفيما يتعلق بجهود النظافة فقد تم شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات خلف مساكن الشباب ومنطقة التجنيد.