شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بكامل طاقتها لمواجهة ضعف الخدمة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة انفراجه كبيرة فى حل أزمات مياه الشرب على مستوى المحافظة وذلك من خلال المحطات الجديدة الجارى انشاؤها والتوسعات التى تمت بمحطات المياه الموجودة بالمحافظة.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء التشغيل الكامل لمحطة مياه جزيرة الدهب بمرحلتيها بطاقة إنتاجية 160 ألف م3 يوميا وذلك بعد انتهاء أختبارات التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية للمحطة والتى بلغت طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تشغيل المحطه بمرحلتيها يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق الساخنة داخل مدينة الجيزة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 160 ألف متر مكعب يومياً لكل منهم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 وتم على الفور البدء فى تنفيذ توسعات للمرحلة الثانية بالمحطة لتحقيق اقصى أستفادة ممكنة منها حيث تم تنفيذ التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال شهر يوليه الماضى ودخلت الخدمه بدءاً من اليوم.

ولفت إلى أن محطة جزيرة الدهب مقامة على مساحة فدان لتنقية 160 ألف متر مكعب يومياً من المياه، باستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة، والتي توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات، وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب، بطاقة 700 ألف متر مكعب يومياً.

لافتا ان المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عدداً من المشروعات لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومواجهة مشكلات ضعف الضغوطات لمياه الشرب او طفوحات للصرف الصحى التى تم رصدها .