شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لمنتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، مضيفاً:"فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي .كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري..شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".