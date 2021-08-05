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الرئيس السيسى لمنتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، مضيفاً:"فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة". 

 

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي .كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية والشباب المصري..شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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