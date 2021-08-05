شكرا لقرائتكم خبر عن سفير موسكو يشيد بإجراءات الأمن: منتجعات مصر جاهزة لاستقبال السياح الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الروسى فى القاهرة، جريجورى باريسينكو، اليوم الخميس، إن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية فى المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير، متمنيًا إقامة آمنة ومريحة للروس، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وكتب السفير الروسى فى مقال بعنوان: "عن العلاقات الروسية المصرية": "نحن مقتنعون أنه فى السنوات الأخيرة، عززت المطارات والمنتجعات فى مصر بشكل كبير من الإجراءات الأمنية، لذلك نتوقع أن يلقى السياح الروس الذين يتذكرون حسن الضيافة المصرية التقليدية ويفتقدون البحر الأحمر كثيرًا إقامة آمنة ومريحة".

ويذكر أن السفارة الروسية بالقاهرة أعلنت استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس الجارى، وأشار موقع السفارة الروسية بالقاهرة إلى أنه "اعتبارا من 9 أغسطس، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما".