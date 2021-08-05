شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: ننتظر موجة رابعة من كورونا وننصح بالحصول على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر ستشهد موجة رابعة من كورونا، لذلك ننصح بالحصول على اللقاح، موضحا أن الدول التى وصلت إليها الموجة الرابعة وحصل سكانها على التطعيم كانت الموجة الرابعة خفيفة عليهم ولم يحتاجوا لدخول المستشفى أو الرعاية المركزة.

وقال لــ"الخليج 365 " خلال مشاركته بمؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن مصر خلال شهر ونصف إلى شهرين كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة، ولكن كورونا لم ينتهى بعد، مشيرًأ إلى أنه يوجد حالات ولكنها بسيطة، والحالات تقل لأننا فى نهاية الموجة الثالثة من كورونا.

وأضاف: "نظرنا إلى جميع الدول التى سبقتنا فى التسلل الزمنى لكورونا، ووجدنا أنه فى هذه الدول يوجد موجة رابعة من كورونا"، مؤكدا أنه سيكون لدينا موجة رابعة من كورونا، ولكن لا نعرف هل ستأتى بأكثر شدة أم أقل شدة، موضحًا أن ما يحدد شدة الموجة هو التطعيم، فكلما طعمنا عدد أكبر من السكان ستكون الموجة أقل شدة.

وأوضح أن "الدول التى طعمت سكانها بنسبة من 60 إلى 70 % عندما جاءت لهم الموجة الرابعة كانت خفيفة جدا، ولم تظهر حالات تستدعى دخول المستشفى أو تصاب بالتهابات رئوية، مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة فإن التطعيم هو الذى يمنع حدوث الموجة الرابعة أو الخامسة".

وتابع: "فيروس كورونا هو مرض تنفسي ويحدث لها تحور مستمر مثل فيروس الأنفلونزا، وفيروس دلتا أصبح موجودا فى 135 دولة حول العالم، وسيأتى إلى مصر، لذلك أهم إجراء لمواجهته هو تقليل الإصابات"، مؤكدا أنه ليس لدينا دليل معملى يدل على وجود فيروس دلتا حتى الآن فى مصر ولكن متوقع وصوله مصر.

وأشار إلى أن جميع التطعيمات المسجلة فى منظمة الصحة العالمية آمنة وفعالة، ولدينا فى مصر حاليا نوعين من التطعيم، الصينى المصنوع فى مصر والمصنع فى الصين، وهو يعتمد على تكنولوجيا تقليدية، وهو آمن تماما وآثاره الجانبية قليلة وفعاليته من 40 إلى 60 %، وهو يحمى من كورونا، وإذا أصيب الشخص بالفيروس يمنع الوفاة من الفيروس مثل تطعيم الأنفلونزا وهناك تطعيم سبوتنيك الروسى ولقاح استرازيزينكا، موضحًا أن تطعيم جونسون هوعبارة عن جرعة واحدة فقط ويفيد المسافرين للعمل بالخارج.