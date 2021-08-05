شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدة فعاليات خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة، وذلك خلال شهر يوليو والتى تأتى تنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كافة فئات المجتمع، حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة القاهرة بكافة أجهزتها التنفذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئه وعرض عدد من الأزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة وذلك لتنمية مهارات الأجهزة التنفذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والأستخدام الأمثل لموارد المحافظة، وذلك بحضو عدد من طلاب جامعة (عين شمس).

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لعدد من طلاب الجامعات للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديرى التربية العسكرية للجامعات الحكومية المصرية وذلك بواقع زيارة يومياً طوال فترة إقامه المعرض إيمانا ًمن القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعى الثقافى داخل المجتمع الجامعى.

وفى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات نظراً لظروف جائحة كورونا، وحرصاًعلى صحة وسلامة الطلاب وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالإنضباط الذاتى لديهم ، حيث حصل (79185) طالبا على دورة التربية العسكرية بنجاح حيث تعتبر مادة التربية العسكرية من المواد الأساسية التى لها دوراً فعالا ً فى ترسيخ مبدأ المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ولتعزيز قدرته على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية الحاليه كما تم تطوير المحتوى الدراسى وطريقة التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمى المعرفى للطلبة من خلال تدريس موضوعات تتعلق بالتوعية القومية والتاريخ العسكرى والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى والشائعات والحروب غير النمطية ومكانة الشهيد ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة.

وعرفاناً بتضحيات الشهداء قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكيه لرفعه شأن مصرنا الغالية.