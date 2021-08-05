شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد مراكز تصحيح الثانوية ويؤكد: لا تهاون فى حقوق الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية، بمعهد فتيات مدينة نصر النموذجي، حيث تابع أعمال التصحيح ، واطمأن على معدلات التصحيح وجودته والتزام المصححين بتنفيذ التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد خلال تفقده لأعمال التصحيح على ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطلاب حرصًا على مصلحة أبناء الأزهر والحفاظ على حقوقهم، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون أو التقصير في التصحيح، موجهًا الشكر لكافة المشاركين في أعمال التصحيح على الجهد المبذول؛ للانتهاء من التصحيح في أسرع وقت، متمنيًا لكافةِ أبناء الأزهرِ النجاح والتوفيق.

رافق وكيل الأزهر خلال حولته التفقدية كل من؛ الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طلاب، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفًا 754 طالبًَا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفًا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 الفا و35 طالبا، و 17 ألفا 784 طالبة.