وصول الكراكة "تحيا مصر" للبدء فى تكريك الرمال السوداء بكفر الشيخ.. صور

والكراكة الهولندية "تحيا مصر" أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية ، تزن 550 طن ، صُممت خصيصا لشركة الرمال السوداء ، بطاقة انتاجية 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وهي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.

وتم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندي وصولا لميناء الإسكندرية ، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس ، وتم سحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض ، وجارى تفكيكها، استعدادا لنقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.



السفينة التي تحمل الكراكة



السفينة في بحيرة البرلس



الكراكة المصرية تحيا مصر



الكراكة تحيا مصر



محاولات لتفكيك الكراكة