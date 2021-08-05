شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة عن مواجهة كورونا: ملحمة مصرية قادها أطباء الأمراض الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا هو أحد اللقاحات التى تؤخذ بجرعة واحدة فقط، وقد تعاقدت مصر للحصول على 25 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وقال تاج الدين لـ"الخليج 365"، إن مصر استطاعت أن تخفض ثمن الجرعة من 10 دولارات للجرعة الواحدة إلى 7.5 دولار فقط، وسيصل جرعات منه متتالية ومتتابعة إلى مصر منذ بداية الشهر الجارى، وحتى نهاية العام، لتحقيق طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطعيم أكبر عدد قدر ممكن من المصريين بالأنواع المختلفة من اللقاحات ومنها لقاح جونسون.

وأضاف، أثناء مشاركته بمؤتمر قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية، والذى يعقد برئاسة الدكتور إبراهيم المحلاوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب المنوفية، إن أطباء الصدر كان لهم دور فى الفترة الماضية فى السيطرة على وباء كورونا، وسيكون لهم دورا فى الفترة القادمة.

وتابع أن تجربة مصر فى محاربة وباء كورونا كانت رائدة بكل المقاييس، موضحا أنه تم السيطرة على الوباء من خلال التعامل بكل حرفية، وبكل دقة مع هذه الأزمة، مؤكدًا أن المعاناة مع هذا المرض معاناة شديدة جدا، والطبيب الذى يصاب بهذا الفيروس لمدة شهر دخله يتوقف، لذلك لابد من دعمهم، ودعم أهالى الزملاء الذين توفوا من خلال توفير مصادر دخل لأسرهم.

وأوضح، أن السيطرة على فيروس كورونا كانت ملحمة مصرية قادها أطباء الأمراض الصدرية، موضحًا أن الخطة المصرية لمواجهة جائحة كورونا جاءت نتيجة تراكم خبراتنا فى التعامل مع الأنفلونزا، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنايز، ثم ظهر فيروس سارس وميرس والذى هو من عائلة كورونا، مؤكدا أنه عندما ظهر فيروس كورونا لم يكن غريب على أطباء الصدر، حيث إن الخبرة العلمية كانت هى السند، وهناك حالات كثيرة جدا تم علاجها بالمنزل، والحالات الصعبة بالمستشفيات، وكان للمستشفيات الجامعية دور كبير فى التعامل وعلاج المرضى.

ويذكر أن المؤتمر شارك فيه كل من الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، وعدد من أطباء الأمراض الصدرية بالجامعات المصرية.