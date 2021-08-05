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"المحامين" توضح الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة.

وقال عطية في بيان له، إن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح

وأوضح أن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في:

١ - الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير.

٢ - تعظيم عوائد أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.

٣ - إدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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