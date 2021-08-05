استدرجها بـ"قطعة حلوى".. المشدد 3 سنوات لطالب هتك عرض طفلة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة في الصف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "إ. م" خطف الطفلة المجني عليها "س. م" 8 سنوات، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه بـ"قطعة حلوى" وابتعد بها عن أهلها.

وأضاف أن المتهم هتك عرض الطفلة المجنى عليها بطريق التهديد بأن حسر عنها ملابسها وكتم صراخها ثم لمس مواضع عفتها.

ونسبت النيابة للمتهم تهمتي الخطف المقترن بهتك العرض.