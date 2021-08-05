شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل الخط الثالث للمترو من عدلى منصور حتى الهايكستب ينتهى 9 مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو تشغيل الخط الثالث للمترو فى المسافة من عدلى منصور حتى محطة الهايكستب سينتهى التاسعة مساء بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد.

وقالت شركة المترو عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات، إنه تم تعديل مواعيد التشغيل بالخط الثالث للمترو لتصبح من 7 صباحا حتى التاسعة مساء فى المسافة عدلى منصور حتى الهايكستب لمدة 10 أيام.

وأضافت شركة المترو، أن العمل بالمواعيد الجديدة بدأ منذ أمس ، فيما تستمر حركة الخط الثالث فى باقى المحطات طبيعية من 5.15 صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.