شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب مدارس STEM أدوا الامتحان دون مشاكل وتؤكد: مراحل العمل تمت بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 1179 طالب وطالبة من طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء"، وذلك في اليوم التاسع عشر، والأخير من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع عشر سارت بشكل جيد؛ لطلاب مدارس STEM، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، توجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية، ولجميع الجهات التي شاركت الوزارة في تنفيذ الامتحانات، متمنيًا لطلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق.