شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالأخشاب: المحليات فرصة لشباب العمال فى المشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية أن يكون القيادي النقابي لديه ثقافة ودراية عامة بكل ما يتعلق بالدستور والتشريعات العمالية وغير العمالية، مشيرا إلى أهمية ألا تكون علاقة العامل بالمجتمع تقف عند سور المصنع أو المؤسسة التي يعمل بها، ولكن يجب أن يكون له دور مجتمعي بارز، مؤكدا أن المحليات فرصة لشباب العمال في المشاركة المجتمعية.
وأكدت ورشة العمل على وجود عدد من التشريعات التي تحكم علاقة العامل فهناك قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، فضلا عن تشريعات خاصة لقطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن تعدد المشروعات في البلاد وزيادة فرص العمل يعمل على رفع معدلات الأمان الوظيفي.
وأكدت أن هناك آمال معلقة على مشروع قانون العمل الموجود حاليا بمجلس الشيوخ، في تحقيق الأمان الوظيفي، وإقامة علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وشهد اليوم الختامي من الدورة التدريبية مناقشة ملف التشريعات العمالية، وتأثيرها في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية.