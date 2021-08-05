شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور بملابس التدريب.. شرط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنات بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان عن بدء اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة حنان السيد عميد الكلية، حيث يجب على الطالبات الراغبات في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي: http://tansik.egypt.gov.eg

شدد الدكتور ماجد نجم على الطلاب بضرورة الالتزام بالإرشادات العامة التي أقرتها اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا على قيام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة إجراء اختبارات القدرات التي تؤهل الطلاب للالتحاق بكلية التربية الرياضية وهي من الكليات المميزة التي توفر نظام تعليمي مدعم بمنظومة عصرية للتعليم والدراسة وتقدم من خلال اقسمها العديد من البرامج الرياضية وتوفر احتياجات سوق العمل من خريج متميز قادر على المنافسة.

وأوضحت الدكتورة حنان السيد فى باسم أن متطلبات الالتحاق باختبارات القدرات بتربية رياضية بنات جامعة حلوان تتمثل في توفر الملابس الرياضية المطلوبة للطالبات وهي " مايوه، تيشرت أبيض، بنطلون تدريب أسود، حذاء رياضى، شراب قصير ابيض" ويفضل حضور الطالبة مرتدية ملابس التدريب، ويشترط على طالبات الثانوية العامة تقديم عدد من الأوراق والمستندات أثناء التقدم للكلية لإجراء اختبارات القدرات، ويتطلب حضور الطالبات في اليوم المحدد للاختبار فى تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الطلاب الالتزام بها تتمثل فى إحضار الطلاب جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أى فيروسات، التزام الطلاب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية فى بعض التخصصات، الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ممنوع الحضور بالتليفون أو اى أجهزة إلكترونية داخل قاعة الاختبار، وفي حالة تصوير اى اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية يعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات.





وتتضمن خطوات التقدم مايلى:-

١- إيصال دفع الرسوم المقررة لاختبارات القدرات

٢- عدد (6) صورة شخصية 4×6

٣- أصل رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة وصورة منه

٤- صورة من البطاقة الشخصية

٥- شهادة التفوق الرياضي في حالة وجودها للحاصلات على بطولات رياضية

٦- قلم جاف لملأ الملف والاستمارات

هذا ويتم معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

وتضمن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب، لإثبات كفاءة الطالب.

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سم )

- اختبار القوام للكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق او غير لائق

- الاختبار الشخصي للتأكد من" النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة - الصوت - إتجاهات الطالبة" ويقيم ( لائق أو غير لائق).

- اختبار المهارة الرياضية.

وتتمثل الاختبارات الرياضية فى اختبار السرعة(العدو 50 متر )، اختبار المرونة ( ثنى الجذع لأسفل من الوقوف على المقعد)، اختبار تحمل القوة (ثني الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات)، اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات)، واختبار التحمل ( الجرى 600 متر ) .

وتتمثل شروط النجاح في الإختبارات حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالى درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالبات وحصولهن على لائق.