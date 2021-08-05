شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من فرص أمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة تصل للسيول ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، حيث تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل لحد السيول بحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وينشر ”الخليج 365” خريطة الأمطار وأماكنها خلال ال 72 ساعة المقبلة، كما يلى:

الخميس 5 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% تقريبا.

- الجمعة 6 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا.

- السبت 7 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا