شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تتعاقد على عقارين جديدين لمواجهة حالات كورونا البسيطة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تقديم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلي جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف إستخراج شهادات التطعيم المميكنة.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلي أن الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية علي عقاري “Bamlanivimab plus Etesevimab”، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى أنه تم التعاقد علي العقارين المذكورين، وجار إستقبال هذه الجرعات قريباً وإضافتها إلي بروتوكول العلاج.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

النقل: أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد ثابتة ولم تشهد زيادات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابته كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.

تنسيق القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية إلكترونيا واختبارات القبول 11 أغسطس

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد عبدالحميد شعيره، منسق الجامعات الأهلية، حول تنسيق القبول لطلاب الجامعات الأهلية (العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة).

أشار التقرير إلى أن القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

وصول أكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن للهيئة العربية للتصنيع

وصلت أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلي مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

تعد الماكينة إحدي أحدث 8 ماكينات مرقمنة حديثة في العالم، وتم نقلها من ميناء الإسكندرية الي مقر مصنع سيماف بواسطة عدد 22 ناقلة ثقيلة، حيث تزن الماكينة 150 طنا.

وسيتم تركيبها وتشغيلها بواسطة مجموعة من الخبراء الألمان من شركة دى ام جي مورى الألمانية ومعهم فريق من المتدربين المتميزين من مصنع سيماف، ويستغرق تركيب الماكينة 72 يوما.

ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار رعدية بسلاسل البحر الأحمر والعظمى 42 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.