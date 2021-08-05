شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت فى بيتك.. كيف تستخرج شهادة تصرفات عقارية من الشهر العقارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهادة التصرفات العقارية إحدى أبرز الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والمستخدمة في تسجيل الوحدات والعقارات وبيان التصرفات التي تمت على العقار منذ انشائه حيث تعد بطاقة رقم قومي للعقارات والوحدات.

مصلحة الشهر العقاري أدرجت خدمة استخراج شهادة التصرفات العقارية ضمن الخدمات الرقمية التي يمكن استخراجها عبر موقع مصلحة الشهر العقاري واختيار ايقونة خدمات تفاعلية أو بوابة مصر الرقمية واختيار ايقونة استخراج شهادة تصرفات عقارية دون الحاجة لتوجه الى مكاتب الشهر العقاري الا في حالة الاستلام فقط.

وتضمن البيانات المطلوبة من العميل في الشهر العقاري، لاستخراج شهادة التصرفات العقارية، الاسم الرباعي وصورة الرقم القومي ورقم التلفون وعنوان مقدم الطلب وصفته وعنوان استلام الشهادة.

فيما تشمل بيانات الشهادة العقارية عدد أطراف التقاعد وهل الشهادة لصالح أو للضد والبحث عن الشهادة خلال الفترة من وإلى رقم وسنة العقد والمكتب الذي صدرت منه وبيان قطعة الأرض او العقار بجانب الدفع إلكترونيا.



نموذج إدخال البيانات بوابة مصر الرقمية