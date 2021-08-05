شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل ، اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021؛ والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين؛ المصري والفرنسي تستهدف تحديد وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الألوية في مجالات: النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشروعات لتسهيل نقل التكنولوجيا، إلى جانب التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة.