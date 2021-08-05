شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنظم اليوم 81 رحلة لنقل 9758 راكبا إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة مصر للطيران اليوم الخميس 81 رحلة جوية إلى عدة وجهات مختلفة مابين دولية ومحلية تنقل خلالها 9758 راكبا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، الدوحه، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9758 راكبا.

وكانت أعلنت مصر للطيران عن تسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلي الأقصر خلال الفترة القادمة بدأت من السبت الماضي ثم رحلتين اسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 أغسطس الجاري، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من المسافرين.