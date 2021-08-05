شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالنيابة وطريقة تخفيضها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمات نيابات المرور وهي خدمه الاستعلام عن المخالفات المسجلة سواء على رخص التسير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، والتصالح الفوري وخدمات التظلم من قيم المخالفات وتوصيل شهادة براءة الذمة.

ويمكن للمواطنين قائدي وأصحاب المركبات باتباع مجموعة من الخطوات الرئيسية لاستخدام أي من الخدمات الخمسة التي اتاحتها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي والخاصة بنيابات المرور والتي تتمثل أولى الخطوات في الدخول الى موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/ .

وعقب الدخول على الموقع تظهر في صدر الموقع 4 ايقونات منها ايقونة خدمة نيابات المرور وبمجرد الضغط عليها تظهر 5 خدمات خاصة بالمرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات، وخدمة التصالح الفوري في المخالفات، وخدمة الدفع الإلكتروني، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، وخدمة متابعة الطلبات المتعلقة بالمرور.

وبحسب احتياج كل مواطن للخدمات يتم الضغط على الخدمة المطلوبة واتباع الإجراءات وملء استمارة البيانات.



الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم منها ودفعها



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