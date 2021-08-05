شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تدفع فواتير الغاز وانت فى بيتك.. سجل حسابك على "بتروميتر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الماضية أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد تطبيق جديد "بتروميتر" للهواتف المحمولة، وذلك من أجل تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي بواسطة كاميرا الهاتف المحمول ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية و الحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية وفيما يلي خطوات تسجيل حساب جديد علي التطبيق وكانت كالتالى..

1- طلب إنشاء مستخدم جديد لأول مرة.

2- تسجيل الاسم الأول والأخير.

3- تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم.

4- ورقم الهاتف المحمول.

5- والرقم القومي.

6- تسجيل 16 رقم الخاص بالعميل من واقع فاتورة العميل مع إمكانية استخدام الباركود الموجودة علي الفاتورة بالضغط علي علامة الباركود في الشاشة.

7- اختيار المحافظة والمدينة والمنطقة التابع لها العميل .

8- كتابة العنوان التابع لها العميل .

9- كتابة رقم العمارة التابع لها العميل.

10- كتابة رقم الشقة والدور التابع لها العميل.

11- ثم تأكيد كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

12- تأكيد الانتهاء من كل البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد.

13- تأكيد الإنتهاء من تسجيل كل البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد.