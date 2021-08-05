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شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تدفع فواتير الغاز وانت فى بيتك.. سجل حسابك على "بتروميتر".. صور والان مع تفاصيل الخبر
1- طلب إنشاء مستخدم جديد لأول مرة.
2- تسجيل الاسم الأول والأخير.
3- تسجيل البريد الإلكتروني للمستخدم.
4- ورقم الهاتف المحمول.
5- والرقم القومي.
6- تسجيل 16 رقم الخاص بالعميل من واقع فاتورة العميل مع إمكانية استخدام الباركود الموجودة علي الفاتورة بالضغط علي علامة الباركود في الشاشة.
7- اختيار المحافظة والمدينة والمنطقة التابع لها العميل .
8- كتابة العنوان التابع لها العميل .
9- كتابة رقم العمارة التابع لها العميل.
10- كتابة رقم الشقة والدور التابع لها العميل.
11- ثم تأكيد كلمة السر الخاصة بالمستخدم.
12- تأكيد الانتهاء من كل البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد.
13- تأكيد الإنتهاء من تسجيل كل البيانات الخاصة بالمستخدم الجديد.
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