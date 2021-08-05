شعراوي يستقبل محافظ الغربية لمناقشة مشروعات "حياة كريمة" و"تدوير القمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمقر الوزارة وذلك لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة زفتي، حيث تم عرض نسب إنجاز المشروعات المنفذة بجانب عرض مقترحات لإدراج بعض المشروعات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على تقديم الدعم الكامل للمحافظة في سبيل تذليل كافة المعوقات التي تحول دون انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية في وقتها المحدد وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة نهو كافة الأعمال بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع عرض المحافظ الوضع الحالي لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات، مشيرًا إلى متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة والزيارات اليومية لرئيس الوزراء للمحافظات المستهدفة في هذا المشروع القومي، لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى.

كما ناقش اللواء شعراوي، مع الدكتور رحمي بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة المخلفات بالمحافظة، حيث ناقشا آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، كما أوضح المحافظ حاجة المحافظة لتوفير مبلغ ٤٥ مليون جنيه لصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية كافة المحافظة ذلك إلى جانب الحاجة لزيادة عدد أسطول سيارات نقل المخلفات بمراكز (سمنود، زفتى، بسيون.....) بعربات مكابس ٤٠ طن حتى يكون قادر على نقل كافة المتولد اليومي وعدم وجود أي تراكمات.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الراهن لمصانع تدوير القمامة بدفرة المحلة الكبرى والمدفن الصحي بالسادات حيث أكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة رفع وإزالة التراكمات والانتهاء من رفع كفاءة الخطوط، ووضع برنامج زمني لإضافة خط كوري جديد بمصنع المحلة ، استكمال أعمال رفع الكفاءة ضمن البروتوكول المتفق عليه إلى جانب مراجعة الموقف الحالي للمدفن و​إيجاد بديل جديد خلال السنتين القادمتين.

كما حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود المحافظة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى إطار سعى الدولة لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين والحد من ارتفاعها والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، وعرض محافظ الغربية الجهود التي حققتها أجهزة المحافظة فى الحملات التي تقوم بها على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار فى الحملات ومواجهة أى مخالفات للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار المرض ، والتباعد الاجتماعى فى المواقع الخدمية .

وشدد الدكتور طارق رحمي، على أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم مع الكافتريات و الكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .

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